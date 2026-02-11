Wunder der modernen TechnikJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 8: Wunder der modernen Technik
45 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Die Goldsucher-Neulinge Sheryl und Simon sind nach Regengüssen gezwungen, trockene Erde eines Kollegen zu verarbeiten - Goldgehalt unbekannt. Shane besucht wegen Russells Wasserproblem erneut ein altes Pachtgebiet, das die Saison der beiden noch retten könnte. Auch Alex und Mel wenden sich einem älteren Lease zu: Taugt ihre "Fair Lady"-Pacht als parallele Unternehmung zum Einsatz ihres gewaltigen Blow Dryers?
Weitere Folgen in Staffel 10
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