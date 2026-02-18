Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 13: Verschollen im Busch
45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Mel und Alex überraschen nachts Diebe, die ihren Lader stehlen - und dann zu Schrott fahren. Rusty und Shane schmieden einen neuen Plan, nachdem ihre Goldquelle versiegt: Zurück zum Dry Blower. Jacqui und Andy suchen nach Andys Sohn Alex, der im Busch verschollen ist. Nachdem sie ihn finden, wendet sich sein anfängliches Pech zum Glücksfall des Jahres.
