Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Versiegte Quellen und verbrannte Erde

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 6vom 11.02.2026
Versiegte Quellen und verbrannte Erde

Folge 6: Versiegte Quellen und verbrannte Erde

45 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Jacqui und Andy schaffen es endlich, den Palmer River zu überqueren - aber werden von einem Buschfeuer ausgebremst. Rusty und Shane bringen auf dem Fantasy Gully-Pachtgrund die alte Waschanlage früherer Goldsucher zum Laufen und werden fündig, doch dann geht ihnen das Wasser aus.

