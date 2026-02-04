Kleinvieh macht auch MistJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 3: Kleinvieh macht auch Mist
45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Bridget und Levi testen mit ihrem neuen Partner Kyle eine Pacht, die zum Verkauf steht und stoßen auf erste Probleme mit ihrem neuen Bagger. Ethan findet beim Auswaschen einer Handvoll Erde auf Catto's Paddock Gold und überzeugt Brent davon, eine Waschanlage aufzustellen. Während Paul den kürzlich gekauften Abraum zum zweiten Mal auswäscht, erkunden Shannon und Eboni ihren Pachtgrund mit einer neuen Schleppsonde und entdecken vielversprechende Nuggets.
