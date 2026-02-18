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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Diesel-Diebe

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 14vom 18.02.2026
Diesel-Diebe

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 14: Diesel-Diebe

45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Levi erhält einen Anruf eines potenziellen Käufers. Doch der legt ein Zeitfenster vor, das kaum einzuhalten ist. Die "Wanderers" sollen innerhalb von fünf Tagen sechs Unzen Gold auftreiben. Paul, Shannon und Eboni haben währenddessen mit Problemen zu kämpfen - irgendjemand hat ihnen über Nacht den Sprit aus dem Bagger gezapft.

Weitere Folgen in Staffel 10

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