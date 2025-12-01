Bezaubernde Jeannie
Folge 10: Die Liebesschule
24 Min.
Jeannies böse Schwester hat Erfahrung mit Hochzeiten: Sie war schon 47 Mal verheiratet. Nun will sie Jeannie zeigen, wie sie Tony vor den Traualtar befördern kann. Um ihre Liebeskünste zu demonstrieren, wählt sie Roger Healey als Vorführobjekt, der sich allerdings nur durch kostbare Geschenke zur Heirat bewegen lässt. In Wahrheit hat Jeannies Schwester es natürlich auf Tony abgesehen, und im Augenblick der Trauung zaubert sie diesen für das Jawort plötzlich an ihre Seite ...
