Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Der doppelte Tony (1)

Sony PicturesStaffel 4Folge 13
Der doppelte Tony (1)

Der doppelte Tony (1)Jetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 13: Der doppelte Tony (1)

24 Min.

Tony hat einen Geheimauftrag zu erledigen, der an einem nur wenigen NASA-Leuten bekannten Ort ausgeführt werden muss. Damit seine Abwesenheit nicht auffällt, wird ein Doppelgänger eingesetzt, der Tonys bisheriges Leben möglichst normal weiterführen soll. Dieser Geheimagent staunt nicht schlecht, als er den Nelsonschen Haushalt samt Flaschengeist aus der Nähe kennen lernt. Als der echte Tony erfährt, dass ein Ersatzmann eingesetzt wurde, befürchtet er zu Recht Schwierigkeiten ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen