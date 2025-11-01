Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Wenn Flaschengeister sich verlieben

Sony PicturesStaffel 4Folge 18
Wenn Flaschengeister sich verlieben

Bezaubernde Jeannie

Folge 18: Wenn Flaschengeister sich verlieben

24 Min.

Jeannies Mutter ist noch nie begeistert davon gewesen, dass Jeannie sich ausgerechnet in Tony Nelson verlieben musste. Weil sie viel lieber einen Sultan als Meister ihrer Tochter sehen würde, versetzt sie Tony von Zeit zu Zeit in einen totenähnlichen Schlaf. Als Dr. Bellows und General Peterson Tony in diesem Zustand erleben, sind sie höchst besorgt. Jeannie muss sich schnell etwas einfallen lassen. Sie zaubert ihre Mutter herbei, doch damit werden die Probleme noch größer ...

Sony Pictures
