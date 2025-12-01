Bezaubernde Jeannie
Folge 9: Geheimkurier Tony
24 Min.
Tony erhält einen interessanten Auftrag von der NASA: Begleitet von Sergeant Marion soll er einen geheimen Film nach Washington bringen. Als Jeannie das Wort "Marion" hört, vermutet sie eine Frau hinter diesem Namen. Und wie der Zufall so spielt, sitzt auf dem Flug nach Washington tatsächlich eine Dame Tony gegenüber, die jedoch überhaupt nichts mit dem Auftrag zu tun hat. Das aber weiß die eifersüchtige Jeannie nicht, und so erlebt die arme Fremde unerklärliche Missgeschicke ...
