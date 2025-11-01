Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Abdullah

Sony PicturesStaffel 4Folge 4
Abdullah

AbdullahJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 4: Abdullah

24 Min.

Tony ist zu Tode erschrocken, als er eines Tages Jeannie ohne Vorwarnung mit einem Baby auf dem Arm erblickt. Doch er kann beruhigt werden: Der Kleine ist Jeannies Neffe Abdullah, auf den sie ab und zu aufpassen muss. Als sie ihren Bruder bei seinen Geschäften in Bagdad vertreten soll, lässt sie Abdullah bei Tony, der den Kleinen wiederum an Roger weiterreicht, als er keine Zeit für ihn hat. Das Baby bringt Roger jede Menge Ärger ein - und zwar mit seiner Verlobten ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen