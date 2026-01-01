Bezaubernde Jeannie
Folge 5: Der Gebrauchtwagenhändler
24 Min.
Als Tony eines Morgens seine Jeannie um Starthilfe für seinen Wagen bittet, landet das geliebte Auto am Laternenpfahl. Zwar ist es nur leicht beschädigt, doch Tony bringt es zum Gebrauchtwagenhändler. Leider handelt es sich bei diesem Mann um den verschlagenen Mr. Tucker, der Tony den Wagen für einen Spottpreis abkauft, um ihn dann viel zu teuer wieder anzubieten. Doch bei Jeannie kommt er damit nicht durch: Schon bald bereut Mr. Tucker seine Geschäftsmethoden bitter ...
