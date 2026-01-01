Bezaubernde Jeannie
Folge 19: Prinzessin Armina
23 Min.
Jeannie soll bei einer Fernsehshow als Gaststar auftreten. Weil ein richtiger Star auch einen Manager braucht, wird Roger Healey mit dieser Aufgabe betraut, die ihm schon bald zu Kopf steigt: Er sieht sich in der Rolle eines internationalen Medienchefs, verpasst Jeannie den Künstlernamen "Prinzessin Armina" und steigt mit ihr in einem luxuriösen Hotel in L.A. ab. Ausgerechnet Tony, der gerade für die Raumfahrtbehörde unterwegs ist, ist auch in diesem Hotel untergebracht ...
