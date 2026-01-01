Bezaubernde Jeannie
Folge 20: Der bissige Porzellanhund
24 Min.
Jeannie liest regelmäßig das "Fachjournal für Geister", um zaubertechnisch auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dabei erfährt sie eines Tages, dass man organische Stoffe in Porzellan verwandeln kann und probiert den neuen Trick sofort an ihrem unsichtbaren Hündchen Djinn-Djinn aus, das plötzlich ein sehr sichtbarer Porzellanhund ist. Als Mrs. Bellows dieses Objekt bei einem Besuch erblickt, ist sie restlos begeistert und will diesen reizenden Porzellanhund um jeden Preis haben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick