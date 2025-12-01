Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Folge 12: Der Hippie des Generals

24 Min.

General Schaefer, Tonys neuer Nachbar, ist als militaristischer Hardliner bekannt. Deshalb trifft es ihn um so härter, dass seine Tochter Suzie überhaupt nichts mit der Army am Hut hat, sondern eine begeisterte Anhängerin der Flower-Power-Bewegung ist. Als Tony eines Tages Suzie nach Hause fährt, lädt diese kurz darauf all ihre Freunde in Tonys Haus ein. Jeannie findet die ausgeflippte Runde sehr lustig und sympathisch, doch leider ist General Schaefer da ganz anderer Meinung ...

