Bianca - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 031
43 Min.Folge vom 10.12.2004Ab 6
Bianca kündigt ihre Arbeit auf Gut Wellinghoff. Die anderen Angestellten versuchen sie zum Bleiben zu überreden, doch ohne Erfolg. Oliver kann die Vorstellung, dass Bianca aus seinem Leben verschwindet, kaum ertragen. Unterdessen beklagt sich Tina, dass sie sich Judith gegenüber in einer Zwickmühle befindet. Soll sie ihrer besten Freundin die Wahrheit über Bianca und Oliver sagen oder nicht? Ursula findet in Katys Zimmer einen der beiden Perlenohrringe, die Oliver einst Bianca geschenkt hatte. Als Bianca ihre Cousine damit konfrontiert, wie der Schmuck in ihr Zimmer gelangen konnte, redet sich Katy geschickt heraus.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick