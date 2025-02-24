Big Brother - Die Show
Folge 1: Der Einzug
59 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12
Der Container des großen Bruders füllt sich langsam aber sicher mit Leben - und ganz zauberhaften Bewohner:innen. Hier treffen zwölf Persönlichkeiten aufeinander - und stellen fest: Die ein oder anderen kennen sich bereits! Sprühen jetzt schon die Funken oder erleben wir vielleicht schon die Liebe auf den ersten Blick? Jochen Schropp, Melissa Khalaj, Jochen Bendel und Elena Gruschka analysieren den Einzug bis ins kleinste Detail.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick