Verhängnisvolles Ranking und verführerische AngeboteJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 24: Verhängnisvolles Ranking und verführerische Angebote
48 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Die Horror-Woche im Container geht weiter: An Tag 31 müssen die Bewohner sich einem knallharten Ranking unterziehen und zeigen, was sie wirklich voneinander denken. Container-Chef Marcel bekommt von Big Brother zudem ein verführerisches Angebot.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick