Big Brother - Die Show

Glamouröse Preisverleihung, intime Männer-Krankheit und ein neuer Exit

sixxStaffel 1Folge 30vom 04.04.2025
Folge 30: Glamouröse Preisverleihung, intime Männer-Krankheit und ein neuer Exit

49 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12

Willkommen beim „Big Brother Trash-Award 2025“! Die Bewohnerinnen und Bewohner werfen sich für die glanzvolle Preisverleihung in Schale. Wer gewinnt in Kategorien wie „Größte Spaßbremse“ und „Größtes Klatschmaul“? Außerdem klärt Dino über eine „Volkskrankheit bei Männern“ auf und teilt seine schmerzhaften und intimen Erinnerungen. Und der nächste Auszug aus dem Container steht auch schon wieder an ...

sixx
