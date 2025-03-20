Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefühls-Extreme zum Container-Bergfest

sixxStaffel 1Folge 19vom 20.03.2025
Folge 19: Gefühls-Extreme zum Container-Bergfest

48 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Bergfest im Big-Brother-Container: Nach 25 Tagen werden die Bewohner unter eine nervenzehrende Herausforderung gestellt. Iris und Corinna sprechen hingegen über ihre Vergangenheit und Mobbing-Erfahrungen, die sie bis heute geprägt haben.

