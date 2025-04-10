Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother - Die Show

Von heißen Shootings und hitzigen Nominierungen

sixxStaffel 1Folge 34vom 10.04.2025
Folge 34: Von heißen Shootings und hitzigen Nominierungen

50 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Die Bewohner:innen sollen Bilder für einen Fisch-Kalender machen und während die eine Gruppe auf heiße Motive setzt, versuchen die anderen es mit Humor zu nehmen. Außerdem steht die letzte Nominierung der Staffel an.

sixx
