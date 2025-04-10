Von heißen Shootings und hitzigen NominierungenJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 34: Von heißen Shootings und hitzigen Nominierungen
50 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
Die Bewohner:innen sollen Bilder für einen Fisch-Kalender machen und während die eine Gruppe auf heiße Motive setzt, versuchen die anderen es mit Humor zu nehmen. Außerdem steht die letzte Nominierung der Staffel an.
