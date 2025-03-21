Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother - Die Show

Party-Stimmung, Tipp-Drama und ein letzter Neuzugang

sixxStaffel 1Folge 20vom 21.03.2025
Party-Stimmung, Tipp-Drama und ein letzter Neuzugang

Folge 20: Party-Stimmung, Tipp-Drama und ein letzter Neuzugang

48 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Halbzeit im Container! Das wird mit einem zünftigen Bergfest auf bayerische Art gefeiert. Weniger lustig ist die Aufgabe der Woche: Den Text des „Big Brother“-Titelsongs fehlerfrei abzutippen, ist schwerer als gedacht. Außerdem stehen die letzten Nominierungen der Woche an und Tanja „Taube“, die 2024 schon einmal 60 Tage im Container verbracht hat, zieht als letzte reguläre Bewohnerin dieser Staffel ein.

