Gina-Lisa Lohfink zieht als Promi-Gast in den ContainerJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 17: Gina-Lisa Lohfink zieht als Promi-Gast in den Container
48 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12
Diese Woche bekommt die "Big Brother"-WG Unterstützung von Reality-Queen Gina-Lisa Lohfink, die 2015 selbst an „Promi Big Brother“ teilgenommen hat. Im Container sorgt sie nach ihrem Einzug für den ersten Schock: Ein Kandidat wird direkt von ihr nominiert.
