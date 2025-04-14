Das Finale! Wer gewinnt bei Big Brother 2025?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 36: Das Finale! Wer gewinnt bei Big Brother 2025?
49 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12
Jetzt ist es so weit: Das große Finale von "Big Brother 2025" ist gekommen. Wer setzt sich gegen die Konkurrenz durch und wird der Gewinner oder die Gewinnerin der diesjährigen Staffel von "Big Brother" 2025: Stefan, Saskia, Dino, Tino, Taube oder Marcel? Zahlreiche Gäst:innen und ehemalige Bewohner:innen verfolgen das große Finale und geben ihre Tipps ab und verraten ihre Favorit:innen. Wer kann am Ende nach 50 Tagen im Container den lang ersehnten Sieg nach Hause holen?
