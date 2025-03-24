Wäsche-Ärger, Start der Horrorwoche und der nächste ExitJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 21: Wäsche-Ärger, Start der Horrorwoche und der nächste Exit
51 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12
Nachdem die Container-WG an der Aufgabe der Woche gescheitert ist, kennt „Big Brother“ keine Gnade: Der Einkauf für diese Woche ist gestrichen! Außerdem: Andrianas Wäsche-Sortierung sorgt bei Gina-Lisa für Empörung. Und es fällt die Entscheidung über den nächsten Auszug. Wer muss heute gehen?
