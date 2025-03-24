Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother - Die Show

Wäsche-Ärger, Start der Horrorwoche und der nächste Exit

sixxStaffel 1Folge 21vom 24.03.2025
Wäsche-Ärger, Start der Horrorwoche und der nächste Exit

Folge 21: Wäsche-Ärger, Start der Horrorwoche und der nächste Exit

51 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Nachdem die Container-WG an der Aufgabe der Woche gescheitert ist, kennt „Big Brother" keine Gnade: Der Einkauf für diese Woche ist gestrichen! Außerdem: Andrianas Wäsche-Sortierung sorgt bei Gina-Lisa für Empörung. Und es fällt die Entscheidung über den nächsten Auszug. Wer muss heute gehen?

