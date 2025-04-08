Hygiene-Probleme, neue Nominierungen und Danni Büchners EinzugJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 32: Hygiene-Probleme, neue Nominierungen und Danni Büchners Einzug
49 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Reality-Ikone Danni Büchner zieht als neuer Promi-Gast in den Container und stellt die Bewohner:innen in der Final-Woche ein letztes Mal auf die Probe: Wer könnte sich als künftiger Reality-Star hervortun? Außerdem treten kleine Hygiene-Mängel zutage und Saskia und Iris stehen auf der neuen Nominierungs-Liste.
