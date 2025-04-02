Verwirrung bei der Aufgabe der Woche und ein überraschender ExitJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 28: Verwirrung bei der Aufgabe der Woche und ein überraschender Exit
48 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Jede Menge Schafe sorgen für jede Menge Fragen - die Aufgabe der Woche hat es mal wieder in sich! Und: Nach der ungewollten Kohl-Diät in der Horror-Woche dürfen Tanja und Nadiem den nächsten Wocheneinkauf übernehmen. Doch nicht alle sind mit dem Ergebnis zufrieden ... Außerdem steht schon heute ein unerwarteter Exit an.
