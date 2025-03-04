Nackte Tatsachen unter der Dusche und ein neuer Promi-GastJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 7: Nackte Tatsachen unter der Dusche und ein neuer Promi-Gast
45 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
"Die Kameras gehen ja nicht in der Dusche." Oh doch ... Neuzugang Marvin zieht bei seinem Körperhygiene-Programm komplett blank und sorgt damit für Gesprächsstoff. Und: Reality-Star Emmy Russ ist der neue Promi-Gast im Container.
