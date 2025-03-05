Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother - Die Show

Krach im Container und zwei neue Mitbewohner

sixxStaffel 1Folge 8vom 05.03.2025
Folge 8: Krach im Container und zwei neue Mitbewohner

45 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12

"Ich bin V.I.P.! Und du bist normal." Promi-Gast Emmy Russ mischt den Container auf. Zwischen ihr und Julia kracht es gewaltig ... Und es gibt gleich zwei bekannte Neuzugänge: Marcel und Ulf, die bereits in früheren Staffeln "Big Brother"-Erfahrungen gesammelt haben, ziehen im Container ein.

