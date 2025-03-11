Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 13Folge 13vom 11.03.2025
23 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12

Ein Passagier aus Korea hat große Mengen Zigaretten im Gepäck. Die Ermittler zweifeln daraufhin stark an seiner Aussage. Spürhund Louis hat einen ausgezeichneten Geruchssinn. Heute nimmt er im Postzentrum von Melbourne den Kampf gegen Rauschgift auf. Außerdem: Für die Beamten der Biosicherheit steht eine aufwendige Kontrolle an - mit außergewöhnlichem Ergebnis.

