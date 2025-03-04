Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Staffel 13 Folge 3 vom 04.03.2025
23 Min. Folge vom 04.03.2025 Ab 12

Ein Mann, der gerade von einer Thailandreise zurückgekehrt ist, erregt durch sein unruhiges Verhalten die Aufmerksamkeit der Beamten. Doch was hat er zu verbergen? Außerdem befragt der Grenzschutz eine Brasilianerin, die sich mit einem Studentenvisum in Australien aufhält. Die Beamten bezweifeln jedoch, dass die junge Frau die Schule überhaupt besucht. Jetzt droht ihr der Verlust ihres Visums.

