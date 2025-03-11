Die FührerscheinsammlungJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 14: Die Führerscheinsammlung
23 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12
Ein junger Australier tischt den Grenzbeamten in Brisbane eine atemberaubende Geschichte auf. Als sie seinen Koffer durchsuchen, machen sie eine interessante Entdeckung. Am Zoll durchleuchten die Ermittler einen Passagier aus Bangkok. Sein nervöses Verhalten wirkt äußerst verdächtig. Außerdem: Ein Ehepaar aus China hat eine böse Überraschung im Gepäck.
