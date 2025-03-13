Die indonesischen FischerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 17: Die indonesischen Fischer
20 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Die Grenzschutzbeamten der Marine treffen auf ein verdächtiges Boot. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei der Besatzung um indonesische Fischer. Währenddessen finden die Beamten im internationalen Postzentrum von Sydney ein beunruhigendes Paket. Der Inhalt ist äußerst heikel und muss mit größter Achtsamkeit untersucht werden.
