Die indonesischen Fischer

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 17vom 13.03.2025
Folge 17: Die indonesischen Fischer

20 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Die Grenzschutzbeamten der Marine treffen auf ein verdächtiges Boot. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei der Besatzung um indonesische Fischer. Währenddessen finden die Beamten im internationalen Postzentrum von Sydney ein beunruhigendes Paket. Der Inhalt ist äußerst heikel und muss mit größter Achtsamkeit untersucht werden.

