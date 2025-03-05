Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Ein Schwert im Gepäck

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 5vom 05.03.2025
Ein Schwert im Gepäck

Ein Schwert im GepäckJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 5: Ein Schwert im Gepäck

23 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12

In Brisbane entdeckt ein Spürhund am Gepäckband einen verdächtigen Geruch. Die Eigentümer des Koffers haben außerdem ein zeremonielles Schwert dabei. Derweil erwischt eine Einheit des australischen Grenzschutzes bei einer frühmorgendlichen Razzia illegale Arbeiter auf einer Zitrusplantage. Außerdem: Die Beamten untersuchen die Laptoptasche eines Passagiers, in der scheinbar Drogen versteckt sind.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 5 Staffeln und Folgen