Border Patrol Australia
Folge 5: Ein Schwert im Gepäck
23 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12
In Brisbane entdeckt ein Spürhund am Gepäckband einen verdächtigen Geruch. Die Eigentümer des Koffers haben außerdem ein zeremonielles Schwert dabei. Derweil erwischt eine Einheit des australischen Grenzschutzes bei einer frühmorgendlichen Razzia illegale Arbeiter auf einer Zitrusplantage. Außerdem: Die Beamten untersuchen die Laptoptasche eines Passagiers, in der scheinbar Drogen versteckt sind.
