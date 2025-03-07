Die internationale VerbrecherbandeJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 9: Die internationale Verbrecherbande
22 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12
Die australische Küstenwache verfolgt ein illegales Fischerboot in der Nähe des streng geschützten Great Barrier Reefs. Wie sich herausstellt, sind die Ermittler einer internationalen Verbrecherbande auf den Fersen. Ein Spürhund wittert einen verbotenen Gegenstand in der Gesäßtasche eines Inders. Der Passagier gibt sich ahnungslos, doch der Inhalt seines Koffers macht die Beamten stutzig.
