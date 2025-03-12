Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 13Folge 16vom 12.03.2025
Folge 16: Der vergessliche Inder

23 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12

Eine Frau aus Peru reist mit bedenklichen Utensilien. Die Beamten wollen ihr Gepäck deshalb auf illegale Substanzen untersuchen. Der Grenzschutz nimmt derweil einen Inder ins Visier, der mit einem Besuchervisum einreisen will, um seinen Bruder zu besuchen. Doch seine Angaben sind widersprüchlich.

ProSieben MAXX
