ProSieben MAXXStaffel 13Folge 20vom 14.03.2025
Folge 20: Ziemlich beste Freunde?

22 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12

Ein Passagier aus Vietnam legt ein äußerst nervöses Verhalten an den Tag. Doch was ist der Grund für sein seltsames Benehmen? Zwei Brasilianer behaupten, beste Freunde zu sein. Doch der Grenzschutz vermutet dahinter ein reines Täuschungsmanöver. Wie sich herausstellt, haben sich die beiden Männer erst am Flughafen kennengelernt.

ProSieben MAXX
