ProSieben MAXXStaffel 13Folge 19vom 03.03.2025
Folge 19: Krabbelnder Reis

23 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

Eine Razzia in den frühen Morgenstunden reißt illegale Arbeiter aus ihren Träumen. Währenddessen kontrollieren die Grenzschutzbeamten einen Kolumbianer auf illegale Substanzen. Der Mann wird immer nervöser und unberechenbarer. Hat er etwas zu verbergen? Außerdem: Eine Familie aus China hat blinde Passagiere dabei und gefährdet damit die Biosicherheit Australiens.

