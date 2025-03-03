Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kokainspuren aus Mexiko

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 15vom 03.03.2025
23 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

Die Beamten kontrollieren in Melbourne einen jungen Australier mit verdächtigen Reisedokumenten. Sie vermuten Drogen in seinem Gepäck und führen deshalb einen Wischtest durch. Währenddessen kümmern sich die Kollegen der Biosicherheitskontrolle um ein älteres Ehepaar aus China. Wie sich herausstellt, verstecken die beiden äußerst gefährliche Lebensmittel in ihrem Koffer.

