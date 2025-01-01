Enie, Larisa, Mickie versus Jasmin, Michael, PrinceJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Enie, Larisa, Mickie versus Jasmin, Michael, Prince
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Enie van de Meiklokjes, Mickie Krause, Jasmin Schwiers und Prince Damien) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.