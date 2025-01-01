Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Zigeunerjunge

SAT.1Staffel 3Folge 1
Zigeunerjunge

ZigeunerjungeJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 1: Zigeunerjunge

44 Min.Ab 12

Danni gerät in Existenznöte: Der eigenwillige Steuerprüfer Schüttke will plötzlich alle Geschäftsunterlagen einsehen - das Resultat: beinahe 20.000 Euro Steuerschulden! Und auch ihr neuer Fall kostet Danni jede Menge Energie: Sie vertritt Edwin Lakic, der in den Kosovo abgeschoben werden soll, obwohl er in Deutschland aufgewachsen ist und hier einer geregelten Arbeit nachgeht. Danni setzt alles daran, Edwin zu helfen. Doch dann überfällt der junge Mann aus Frust einen Kiosk ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
SAT.1
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen