Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Karoshi

SAT.1Staffel 3Folge 6vom 13.08.2022
Karoshi

KaroshiJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 6: Karoshi

44 Min.Folge vom 13.08.2022Ab 12

Dannis neue Mandantin ist Monika Ditscheid. Die Mutter eines neugeborenen Kindes ist seit Kurzem Witwe. Ihr Mann hat sich für seinen Job zu Tode gearbeitet, und deshalb will Monika seinen Arbeitgeber nun verklagen. Ein schwieriger Fall - doch Danni ist fest entschlossen, der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Aus allen Wolken fällt sie, als sie erfährt, dass Hannes Jura studiert, und der übernimmt auch gleich unerlaubt seinen ersten Fall ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
SAT.1
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen