Danni Lowinski
Folge 11: Babystorno
43 Min.Ab 12
Kurt hat seinen Job verloren und zieht wieder bei Danni ein. Sofort nimmt er Sofa und Fernseher in Beschlag und geht ihr gehörig auf die Nerven. Und als wäre das nicht genug, ist da auch noch Olli, der ihr Gefühlsleben durcheinander bringt. Beruflich setzt sich Danni für Larissa Plate ein. Die 19-Jährige ist hochschwanger und trägt als Leihmutter das Kind von Familie Zöller aus - die wollen das Baby aber plötzlich nicht mehr. Larissa bittet Danni um juristischen Beistand.
