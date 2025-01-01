Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Babystorno

SAT.1Staffel 3Folge 11
Babystorno

BabystornoJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 11: Babystorno

43 Min.Ab 12

Kurt hat seinen Job verloren und zieht wieder bei Danni ein. Sofort nimmt er Sofa und Fernseher in Beschlag und geht ihr gehörig auf die Nerven. Und als wäre das nicht genug, ist da auch noch Olli, der ihr Gefühlsleben durcheinander bringt. Beruflich setzt sich Danni für Larissa Plate ein. Die 19-Jährige ist hochschwanger und trägt als Leihmutter das Kind von Familie Zöller aus - die wollen das Baby aber plötzlich nicht mehr. Larissa bittet Danni um juristischen Beistand.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
SAT.1
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen