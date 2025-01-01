Danni Lowinski
Folge 3: Ungeheuerlich
43 Min.Ab 12
Ein besonders prekärer Fall wartet auf Danni: Erzieher Manuel Berger wurde entlassen, weil er sich angeblich an einem Mädchen aus seiner Kindergartengruppe vergangen hat. Manuel bestreitet den Vorwurf und bittet Danni um Hilfe. In der Kita häufen sich die Hinweise für Manuels Schuld, immer mehr Eltern berichten von Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder. Aber sie glaubt ihrem Mandanten. Manuel stellt sich der Polizei und Danni versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen ...
