Danni Lowinski
Folge 13: Stars der Manege
42 Min.Folge vom 03.09.2022Ab 12
Dannis neue Mandanten sind Zirkusleute, deren Geschäfte mehr schlecht als recht laufen - der Zirkus ist pleite. Hauptverantwortlich dafür: Familienoberhaupt Raymond - seines Zeichens Zirkusdirektor und glückloser Messerwerfer. Schon oft musste Gattin Antonia kleinere und größere Verletzungen während der Vorstellungen erleiden. Mit Dannis Hilfe soll damit nun ein für alle Mal Schluss sein. Antonia hofft, ihren Mann durch Druck von außen zur Schließung des Zirkusses zu bringen.
