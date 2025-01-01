Danni Lowinski
Folge 10: Nazi
44 Min.Ab 12
Danni soll Patrick Hollerbach vertreten, einen jungen Mann aus ihrer Nachbarschaft, der brutal zusammengeschlagen wurde. Danni zögert zunächst, denn Patrick ist Neo-Nazi. Als sie jedoch hört, gegen wen sie gerichtlich vorgehen soll, nimmt sie das Mandat an: Hassan, ein in ihrem Viertel gefürchteter Schläger, den Danni bereits seit Kindertagen kennt. Auch wenn Hassan eine beeindruckende Drohkulisse aufbaut, hält sich Danni wacker - denn sie hat noch einen Trumpf im Ärmel ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick