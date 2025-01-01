Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 4
Folge 4: Sperrbezirk

43 Min.Ab 12

Dannis Mandantin Ulla Bode arbeitet in einem Campingwagen: Sie ist Prostituierte. Sie und ihre Kolleginnen stehen mit ihren Wohnwagen am Rhein und gehen dort ihrem Gewerbe nach. Nun erweitert die Stadt Köln den Sperrbezirk; Ulla und ihre Genossinnen sollen weichen - und zwar zum Containerbahnhof, wo Zuhälter ein unbarmherziges Regiment führen. Danni nimmt sich ihrer an, doch was die Situation zusätzlich erschwert: Ulla hat ihrem Mann Rolf nie gebeichtet, welchen Beruf sie ausübt.

SAT.1
