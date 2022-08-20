Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 8vom 20.08.2022
45 Min.Folge vom 20.08.2022Ab 12

Danni traut ihren Augen kaum: Kurt hat einen Job als Hausmeister und die dazugehörige Dienstwohnung ergattert. Derweil hält sie ihr neuer Mandant Matthias Sirrka in Atem, der einen Motorradunfall hatte und nun gerichtlich gegen seine Krankenkasse vorgehen will. Die Kasse weigert sich, die Behandlungskosten in Höhe von 250.000 Euro zu übernehmen, da Matthias' Helm nicht der erforderlichen ECE-Norm entsprach - es fehlte ein einziger Millimeter Länge, um der Norm zu entsprechen.

SAT.1
