Das A-Team

Staffel 3Folge 11
Folge 11: Liedercircus

46 Min.Ab 12

Hannibal und Face verlieren den besten Spieler ihres Footballteams. Das können die Ex-Soldaten natürlich nicht akzeptieren und machen sich auf die Suche nach dem Grund. Tatsächlich führt die Spur zu der Sängerin Charlotte King, der Halbschwester des Spielers. Die junge Frau wird von kriminellen Plattenbossen erpresst und die machen auch vor der Verwandtschaft der Musikerin kein Halt. Das A-Team eilt zur Rettung und geht dafür unter die Bandmanager ...

