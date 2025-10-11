Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

NBCUniversalStaffel 3Folge 3vom 11.10.2025
46 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Im südamerikanischen Dschungel kämpft das A-Team mit seinen Freunden Brian und Tawnia gegen den Bösewicht Carson Doyle. Als die Spezialisten glauben, ihren Gegner im Griff zu haben, kommen sie dahinter, dass noch andere Verbrecher in die Sache verwickelt sind. Werden die sechs mit dieser Überraschung fertig?

