Das A-Team
Folge 15: Geldhaie
47 Min.Ab 12
Der Kredithai Jack Lane macht Restaurantbesitzern das Leben schwer - unter anderem auch Gino und seiner Tochter Theresa, die eine kleine Pizzeria betreiben. Nachdem der Gastronom das A-Team engagiert, wird er von den Geldeintreibern brutal zusammengeschlagen. Gino versucht daraufhin, Hannibal und seine Freunde zu stoppen, doch Einschüchterungsversuche haben die Ex-Soldaten noch nie beeindruckt ...
